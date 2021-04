Crime Trime – wahre Kriminalfälle in Hessen

Ab heute in der hr-Mediathek zu sehen: Kriminalfälle, die sich tatsächlich so abgespielt haben. Einblicke in die Welt der Ermittler und der Staatsanwaltschaft. Maintower zeigt den sehr bewegenden Fall von Johanna Bohnacker. Das Kind wurde entführt, über Jahre nicht gefunden bis schließlich Spaziergänger die Leiche im Wald entdeckt haben. Es dauert noch eine lange Zeit, bis der Täter aufgespürt werden kann.