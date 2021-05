Das Gondelunglück in Italien erschüttert die Hessen

Wir sprechen in Willingen mit dem Gondelbetreiber und Gästen Viele Hessen sind erschüttert über die Bilder der Gondelkatastrophe am Lago Maggiore mit 14 Toten. Im nordhessischen Willingen können Urlauber auch Gondel fahren, wir sprechen mit dem Betreiber darüber, wie die Gondel gewartet wird und wie es seiner Meinung nach in Italien zum Unglück kommen konnte.