Das kommt mir spanisch vor. Soll es auch. Denn Thiemo Hamm ist momentan der einzige Cortador bei uns in Hessen. Dabei handelt es sich um eine Person, die den Schinken bis zur Perfektion schneiden kann. Was wir aus tollen Tapas-Bars aus Madrid, Barcelona oder Palma kennen, gibt es nun auch in Griesheim, bei Thiemo Hamm. Wir haben den Herrn der scharfen Klinge besucht.