Er ist der Star unter den Mönchen. Bruder Paulus aus Frankfurt. Er jedoch an alte und verstaubte Ansichten denkt, liegt bei ihm falsch. Er trägt das Herz auf der Zunge. Podcast, Twitter, Instagram – der Kapuzinermönch ist nicht nur hinter Kirchenmauern sondern auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Auch hier spricht er über alles was die Menschen bewegt. Für sein Engagement erhält er nun das Bundesverdienstkreuz.