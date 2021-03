Das Internet sicherer machen, das ist das erklärte Ziel von Dr. Haya Shulman. Die 41-jährige arbeitet seit 2014 unter anderem als Cybersicherheitsforscherin am Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt und hat gerade den IT-Sicherheitspreis gewonnen. Als Frau ist sie eine Seltenheit in der Branche.