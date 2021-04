Die Toten brennen – ARD-Korrespondent berichtet aus seiner Zeit in Indien

Die Bilder aus Indien sind schockierend: Die Krankenhäuser sind überfüllt, Erkrankte ringen um Luft – es fehlt an medizinischer Versorgung, vor allem an Sauerstoff. An den Krematorien lodern ununterbrochen die Holzfeuer.