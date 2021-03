Der Täter ist gierig, macht sich über die Leckereien aus der Vitrine her und steckt sich gleich mehrere Gabeln Kuchen in den Mund. Ob Polizistin Liliane Daab tatsächlich DNA daran finden wird, weiß sie anfangs nicht. Denn die Spurensicherung an Lebensmitteln ist besonders kompliziert.