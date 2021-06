Dramatische Szenen auf den Fußballplatz. Beim Länderspiel Dänemark gegen Finnland bricht plötzlich der dänische Spieler Christian Eriksen zusammen. Er kollabiert, für eine kurze Zeit drohte sogar Lebensgefahr. Dem Spieler geht es heute den Umständen entsprechend gut. „Danke an alle. Ich werde nicht aufgeben.“ So seine Worte. Doch warum macht uns das alle so unendlich betroffen? Ist es die Medienpräsenz oder weil er ein prominenter Fußballer ist? Nicht falsch verstehen, Mitgefühl soll an erster Stelle stehen. Doch ein Kollaps kann jeden von uns treffen.