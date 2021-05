In rund vier Wochen geht’s los! Fußball EM! Begeisterung! Alle Autos und Häuser geschmückt! Es prickelt! Nein? Nein. Fußball-EM – wer hat Bock? "maintower"-Reporterin Isabell Kramer geht unter die Menschen und findet heraus wie groß die Fußballbegeisterung in (Nord-)Hessen so ist und ob in Corona-Zeiten überhaupt sowas wie Turnier-Fieber entstehen kann.