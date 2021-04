"Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu." "Guck mal, 'nen Schwatten haben sie auch". "Wieso spielt denn der schwarze Hartwig in der Mannschaft?" Mit solchen Sätzen und weiteren Anfeindungen ging und geht es im Sport zu. Selbst heute ist Rassismus leider immer noch ein Dauerthema. In dem Film "Schwarze Adler" sprechen Sportlergrößen wie Steffi Jones, Erwin Kostedde und Jimmy Hartwig über Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.