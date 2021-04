Es sind einzigartige Einblicke in die Wohnstube von Honigbienen. Ein hochauflösendes Langzeitvideo, aufgenommen am Bieneninstitut in Oberursel, zeigt das Verhalten von Honigbienen in den Zellen ihrer Waben. Wir nehmen sie mit in die Welt der Bienen. Garantiert ohne zu stechen.