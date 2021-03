Feuerattacke auf Autohaus in Bruchköbel – Besitzer sucht Zeugen

Gebrauchtwagenhändler Ugur Akbulut ist sauer und zwar richtig. So sauer, dass er nun eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt hat. Er will wissen wer auf seinem Hof ein Auto in Brand gesetzt und sieben weitere Fahrzeuge demoliert hat. Die Täter sind auf der Überwachungskamera zu sehen, jedoch nicht zu erkennen.