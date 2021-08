Rund 130 Menschen sind am Mittwochmorgen am Frankfurter Flughafen gelandet. Sie kamen mit einem Lufthansa-Airbus aus Taschkent, zuvor hatte die Bundeswehr sie aus Afghanistan ausgeflogen. Eine von ihnen: Vanessa Faizi aus Hofheim. Sie ist auf einer Hochzeit in Afghanistan. Plötzlich musste sie um ihr Leben rennen. „Ich habe Menschen gesehen, die sich zertrampelt haben und ich dachte, da kommen wir nie durch“, schildert sie die Panik am Flughafen in Kabul.