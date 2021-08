Restaurants, Kinos, Clubs, Diskotheken. Mit anderen Worten: Endlich mal wieder was los in der Stadt. Keine Abstandsregeln, keine Masken, keine Testpflicht. Klingt cool. Und in Hamburg ab sofort möglich durch die 2G-Regel. Heißt allerdings, in der Hansestadt wird es für Ungeimpfte schwer. Denn die neue Freiheit ist nur bei geimpften oder genesenen Menschen möglich. Die sogenannte 2G-Regel. Wir fragen in Hessen nach: käme bei uns die 2G-Regel gut an?