"Beyond Breakup", so heißt die App, die Beziehungscoach Ralf Hofmann aus Oberursel gemeinsam mit seinem Frankfurter Kollegen Felix Heller auf den Markt gebracht hat. Komplett zerrüttete Beziehungen retten könne sie zwar nicht, aber zumindest helfen, Symptome zu lindern und Beziehungen wieder in Balance zu bringen, so das Versprechen der Erfinder.