Glücksboten am Haus – Eine Familie aus Niddatal hat viele Untermieter

Sie bringen uns die warme Jahreszeit und gelten als Glücksboten. Denn wer Schwalbennester am Haus hat ist geschützt vor Blitzeinschlag, so glaubte man früher. Familie Tillmann aus Niddatal-Kaichen hat sich Kunstnester vom Nabu besorgt, seit Jahren haben sie Schwalben am Haus.