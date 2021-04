Großeinsatz in Neu-Isenburg – Mann findet radioaktives Material in Garage

Stellen Sie sich vor Sie räumen die Garage auf und finden…radioaktives Material. Klingt nach Science Fiction, ist aber so wirklich einem Mann in Neu-Isenburg passiert. Die Folge: Großaufgebot an Feuerwehr, Absperrung und ganz viel Aufregung.