Denn seit 150 Jahren gibt es ihn, den Palmengarten. Die grüne Lunge von Frankfurt. Mit 22 Hektar ist er einer der größten Gärten seiner Art in Deutschland. 365 Tage will er auch gehegt und gepflegt werden. Wir stellen drei Menschen vor, die auf du und du mit dem Palmengarten sind und das Erbe von Franz Heinrich Siesmeyer, Schöpfer des Palmengartens, in Ehren halten. Hoffentlich bald wieder für viele Besucherinnen und Besucher.