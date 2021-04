Es gibt Menschen, die im Frühjahr gerne nach Holland fahren - ans Blumenmeer. Geht dieses Jahr nicht. Nicht so tragisch: In Nordhessen rund um Gudensberg pflanzt Martin Steinmetz hier und da und dort Blumen an. Zum Selberschneiden oder -pflücken. Seit Ostern blühen seine Tulpen. Auf ein Blumenmeer holländischer Dimension kann der angehende Agrarwissenschaftler noch nicht blicken - aber sein zartes Pflänzchen wächst prima.