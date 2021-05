Wussten Sie das? Eine Biene fliegt bis zu 100 Km am Tag, sie hat fünf Augen und sie fliegt am liebsten auf blaue und gelbe Blüten. Und ohne Bienen würden die Menschen nicht überleben. Das sind nur einige von vielen faszinierenden Eigenschaften der kleinen Brummer. Wir stellen in "maintower" noch mehr spannende Details über die Mini-Flieger vor, denn heute ist Weltbienentag.