Hocken statt Rocken – Festival in Nidderau

Das Festival „Rock den Acker“ in Nidderau hat sich in den vergangenen Jahren zum Geheimtipp für Musikfans gemausert. Doch dann kam Corona und das Festival musste abgesagt werden. Doch die Veranstalter sind kreativ. Aus „Rock den Acker“ wird „Hock den Acker“. Was sich dahinter verbirgt: Wir sind live vor Ort.