Wie viele Frauen jedes Jahr in Hessen vergewaltigt werden, ist schwer zu sagen. Schätzungen zufolge zeigen nur 15 Prozent die Taten überhaupt bei der Polizei an. Direkt nach der Tat ziehen sich viele zurück, so wie Juna – sie ist total paralysiert. Wir zeigen wer einem helfen kann und warum eine Anzeige wichtig ist.