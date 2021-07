Die Impfmüdigkeit in Deutschland wächst. Es wächst allerdings auch die Delta-Variante. Wie sinnvoll ist also eine Impfpflicht? Im benachbarten Frankreich werden bereits andere Seiten aufgezogen. Wer in einem medizinischen Beruf arbeitet und sich nicht impfen lässt, riskiert seinen Job. Ist eine Pflicht das Mittel der Wahl?