Japan in der Wetterau – Kirschblüte in Ockstadt

In Corona-Zeiten liegt das Glück vor allem in der Natur. Und die ist in der Wetterau gerade besonders schön. 42.000 Kirschbäume stehen in Ockstadt in voller Blüte. Ein Meer aus weißen Blüten. Grund genug unseren Reporter Jens Pflüger los zu schicken um das wunderschöne Natur-Spektakel einzufangen.