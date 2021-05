Wenn er einen anschaut, guckt er direkt in die Seele. Das sagt Michael Lierz, Tierarzt und Vogelexperte aus Mittelhessen. Der Hesse spricht vom Kakapo, einer nicht fliegenden Papageienart und nur im Süden Neuseelands beheimatet. Also auf zu einem anderen Kontinent. Und wir erfahren auch, was der Kakapo mit Elektrosex zu tun hat.