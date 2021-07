Sozialmediziner Gerhard Trabert ist regelmäßig im Flüchtlingslager Moria, Christoph Fliegen aus Wiesbaden ist Notfallseelsorger. Beide waren jetzt in den Hochwassergebieten. Sie wissen, was die Opfer gerade durchmachen – und erklären was sie in den nächsten Wochen von uns brauchen.