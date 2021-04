Kaum zu glauben, aber eine Katze wurde zur Ersatzmutter für stacheligen Nachwuchs. Acht Igelbabys haben eine artfremde Ersatzmutter. Die eigentliche Igelmama ist wegen eines Rasenmähers leider nicht mehr am Leben. Die Kleinen wurden gefunden und kamen in einen Zoo. Passiert ist die ganze Geschichte vor geraumer Zeit in Russland. Aber Hand aufs Herz. Katzenmilch für Igel, geht das überhaupt? Wir sprechen mit der hessischen Tierärztin Dr. Katja Feuerbacher.