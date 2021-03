Wie sinnvoll ist es jetzt, auf die Baleareninsel zu fliegen? In den sozialen Medien zeigen sich feiernde Jugendliche am Strand – ohne Masken. Doch die Pandemie macht am Mittelmeer nicht Halt. Im Gegenteil. Die Behörden auf deutscher und spanischer Seite reagieren. Ab Sonntag gilt die Testpflicht. Sowohl beim Abflug in Frankfurt, als auch beim Abflug am Flughafen Palma.