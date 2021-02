Das süße Bild des Nachwuchses schnell mal ins Netz stellen? Oder doch gleich ein eigener Instagram-Kanal für die dreijährige Tochter? Minderjährige in den sozialen Netzwerken sind keine Seltenheit. Aber ist es in Ordnung, Fotos von den eigenen Kindern auf Facebook, Instagram und Co. zu posten? Kinderschutzbund und Polizei warnen immer wieder davor. Wir gehen der Frage in unserem mainower-Streetcheck nach.