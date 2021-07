5.000 Figuren, 50.000 Einzelteilen und ganz viel Fantasie. So lässt sich wohl am Besten das zusammenfassen, was Oliver Schaffer gerade im Kloster Eberbach präsentiert. In einer riesigen Playmobil-Landschaft trifft deutsche Spielzeuggeschichte auf rund 900 Jahre Klostergeschichte. Als Kind hat Oliver Schaffer schon leidenschaftlich gern mit Playmobil gespielt, als Erwachsener verfügt er über die weltweit größte Playmobil-Sammlung.