Birgit Burg-Aßmann aus Marburg will ihre große Liebe finden – und versucht’s auf einem Dating-Portal. Zack – Treffer, „der wäre doch was für mich“. Was folgt, ist ein virtueller Briefwechsel über Gefühle, die Liebe – und aus dem Nichts kommt die Frage nach Geld. Ist alles nur Betrug?