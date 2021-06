Wie schnell waren die denn? Unbekannte Täter haben in Ginsheim ein 6 km langes Spargelfeld geplündert. 300 Kilo Spargel wurden in nur einer Nacht ausgebuddelt, um ihn offenbar illegal zu verkaufen. Der Besitzer des Feldes, Kai Reinheimer, ist fassungslos, wie dreist die Diebe waren. Das Feld ist in Sichtweite zu seinem Hof.