Offenbar mit einigen Promille zuviel wurde gestern ein Mann auf dem Edersee gesichtet. Die Polizei versuchte, den Bootsführer, der in Schlangenlinien fuhr, zu stoppen. Denn Alkohol am Steuer ist auch auf dem Seen nicht gestattet. Gelten in Gewässern die gleichen Regeln wie im Straßenverkehr? Und werden Bootsfahrer regelmässig kontrolliert?