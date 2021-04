Der Mensch kann sein wie er will, mal muss er. Leichter gesagt, als getan. Denn auf den Marktplätzen fehlt oftmals das stille Örtchen. Mit voller Blase stundenlang hinter der Verkaufstheke stehen, dazu noch geschmeidige 4 Grad über dem Gefrierpunkt. Da sind selbst sonnige Gemüter an ihrer Lächelgrenze angekommen. Sind da wirklich keine WC-Anlagen? Wir gehen in Frankfurt der Sache auf den Grund.