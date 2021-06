Fällt die Freibadsaison in Dautphetal ins Wasser? Nach den schweren Unwettern in Hessen am Wochenende bangt Dautphetal im Kreis Marburg-Biedenkopf um die Freibad-Saison, nachdem Wasser den Technikraum des Freibads flutete. Die Ehrenamtlichen machen sich große Sorgen.