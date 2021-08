Heute fallen sie wieder vom Himmel – die Perseiden. Mitte August ist die beste Zeit, um Sternschnuppen zu entdecken. Sie können heller werden als die Venus und sie gelten als Glücksbringer, weil man sie so selten sieht. Morgen Abend soll der Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens stattfinden. Wo kann man sie am besten sehen? Und welche Sternschnuppen-Wünsche gingen bei den Hessen in Erfüllung?