Aus dem Leben gerissen – Tödlicher Raser-Unfall in Frankfurt Wie konnte das nur passieren? In Frankfurt-Sachsenhausen fährt am Samstag ein Autofahrer zwei Menschen um – sie sterben nach dem Unfall. Ein Zeuge sagt, dass der Fahrer schon vorher durch den Stadtteil rast. Auch die Polizei vermutet, dass der Autofahrer zu schnell unterwegs war und eine rote Ampel ignorierte.