Die heutige Hitze übersteht man am besten, wenn man abtauchen kann. Unser Reporter ist deshalb heute in Raunheim am Pinta-Beach. Dort gibt’s Urlaubsfeeeling pur: Sandstrand wie im Urlaub, Wasserspiele zum Austoben, Daybeds zum Ausruhen und eine Beach-Bar für kalte Cocktails. Wir stellen Ihnen eine Alternative zum Sommerurlaub vor.