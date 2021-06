Großer Polizei-Einsatz in Frankfurt-Griesheim Seit dem Vormittag läuft in Frankfurt-Griesheim in der Erzbergerstraße ein großer Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkommando. Die Anwohner wurden gewarnt und aufgefordert, nicht aus dem Haus zu gehen. Offenbar kam es zu mehreren Schüssen. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Der Einsatz läuft noch.