Oranges Hessen / Analphabetismus in Hessen: Mary Heiser aus Darmstadt lernt mit 56 Jahren Lesen und Schreiben / Hessens Helden: Winfried Wickert hat eine Mission - er möchte die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Franzikustreffs in Frankfurt überraschen / Der lange Anton: Das Skelett des grössten Mannes der Welt mit 2,50 Meter liegt jetzt in Marburg