Unwetter mit extrem viel Regen sind in der Nacht über Süd- und Osthessen gezogen. Die Feuerwehr pumpte zahlreiche Keller aus und befreite Straßen von umgestürzten Bäumen. Viele Anwohner sind heute mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Auch das Gestüt von Corina Kretzer in Breuberg im Odenwald ist betroffen. Sie musste ihre Tiere in Sicherheit bringen.