Luca ist besessen von Bussen. Der Wiesbadener fotografiert fast täglich Linienbusse und stellt sie dann auf Insta ins Netz. Seine Fangemeinde wächst. Luca selbst hat seit Geburt eine starke Sehschwäche. Selbst einen Bus zu fahren ist somit leider nicht drin. Aber die Fotografie ist ein idealer Ersatz. Doch was reizt den 24-Jährigen so sehr daran? Wir haben ihn getroffen. Wo? An der Bushaltestelle natürlich.