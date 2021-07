Frust, Wut, Ärger. Was hilft dagegen? Ein Bagger. So denkt wohl ein Bauunternehmer und zerlegt im baden-württembergischen Blumberg einen ganzen Neubau. Grund sind angeblich unbezahlte Rechnungen. Wie gehen wir in Hessen mit Wut um? Muss ja nicht immer der Griff zum Großgerät sein, oder doch?