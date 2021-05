Am 09.09.1976 wird die 15-jährige Schülerin Petra Hübner in Bad Hersfeld ermordet. Auf dem Weg zum Treffen mit einer Freundin lauerte ihr der Täter auf, zerrte sie in ein Gebüsch. Dort schlägt, vergewaltigt und erdrosselt er das Mädchen. Wieland Schmidt übernimmt den Cold Case 1999. Eine DNA-Spur an der Hose des Mädchens führt ihn nach über 26 Jahren zum Täter.