Schwimmbad, Stadion, Urlaub: Für Menschen ohne Corona-Impfung soll dies nach Meinung der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz tabu sein. „Wer Ungeimpften Freiheiten zurückgibt, verspielt die Chance, alle Menschen mit der Impfung zu erreichen“, so Peter Heinz, der Vorsitzende. Selbst mit einem negativen Test dürften Ungeimpfte seiner Ansicht nach nicht in den Urlaub fahren. Ein Vorschlag, der für heftige Diskussionen sorgt. Was sagen die Hessen dazu? Wir machen den Maintower-Streetcheck.