Party ohne Partypeople: So läuft der Skisprung Weltcup in Willingen

Der Skisprung-Weltcup in Willingen wird in diesem Jahr erstmals ohne Fans stattfinden. Statt Party stehen Corona-Tests auf dem Programm. Doch trotz des strengen Hygiene-Konzepts ist nicht alles anders an der Mühlenkopfschanze. Denn Stimmung gibt trotzdem!