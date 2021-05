Querdenker drohen Journalisten und dem Schulamt in Limburg-Weilburg

Corona und die ganzen Hygieneregeln haben bei vielen Menschen für Frust und auch Verunsicherung in den letzten Monaten gesorgt. In manchen Fällen ist das in Hass und Beleidigungen umgeschlagen. Im Kreis Limburg-Weilburg hat das Schulamt sogar eine Morddrohung aus den Reihen von Gegnern der Coronamaßnahmen bekommen. Ein Lokaljournalist, der über die Szene berichtet, fühlt sich ebenfalls bedroht. Wie soll man mit dieser angespannten Stimmung umgehen?