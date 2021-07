Jule Ritter ist Profi-Laster-Fahrerin in Gießen und hat mit eigenen Augen die Flutkatastrophe in Erftstadt erlebt. Nun macht sie sich mit Kipplastern, Schleppern, Tankwagen, Hilfsgütern und einem Mannschaftsbus voller Helfer am Wochenende wieder auf ins Hochwassergebiet. Auch aus Marburg starten 50 hessische Trucker im Konvoi.