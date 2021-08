„Rückkehr in die Steinzeit“ – Was droht den Frauen in Afghanistan?

„An einem Tag wie heute sind unsere Gedanken bei den vielen Frauen in Afghanistan, die in diesen Tagen und Stunden um ihr Leben fürchten müssen, weil sie sich politisch engagiert haben“, so Bundeskanzlerin Merkel am Montag in Berlin. Ein islamischer Staat nach den Vorstellungen der Taliban - vor allem den Frauen des Landes droht damit ein riesiger Rückschritt. Viele müssen um ihr Leben fürchten. Wir sprechen mit der Frankfurter Islamforscherin Susanne Schröter und mit der aus Afghanistan stammenden Giti Habib über die verheerende Situation für die Frauen in Afghanistan.