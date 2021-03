Schimmel – in der Miete inklusive

Schimmel kann sich schnell bilden. Durch ein falsches Lüftungsverhalten oder Warm- und Kaltbrücken, weil bereits beim Bau der Immobilie geschlampt wurde. Das, was Rizk Elailouki in seiner Frankfurter Wohnung jedoch mitmachen muss, schlägt alle Negativrekorde. Der Schimmel frisst sich so stark durch die Wände, dass schon ganze Steine aus der Decke fallen. Kiloweise hat er Schutt wegräumen müssen. Die Vermieterin ist die Stadt Frankfurt ...